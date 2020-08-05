السعودية: نقف ونتضامن بشكل كامل مع الشعب اللبناني

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صرحت وزارة الخارجية السعودية، أمس الثلاثاء، بأن “حكومة المملكة العربية السعودية تتابع ببالغ القلق والاهتمام تداعيات الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت اليوم، وما أسفر عنه من سقوط قتلى ومصابين”.

وعّبرت الحكومة السعودية عن “خالص عزاءها ومواساتها لذوي الضحايا والمصابين، سائلة المولى عز وجل أن يرحم من توفوا في هذا الحدث الأليم، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ لبنان من كل مكروه”.

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وأكدت الوزارة “وقوف المملكة التام وتضامنها مع الشعب اللبناني الشقيق”. الدمار الذي خلفه الانفجار

موضوع يهمك ? قال رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري، أمس الثلاثاء، إن “حجم الخسائر في بيروت أكبر من أن يوصف” بعد الانفجار الذي هز…

الحريري: بيروت تستغيث وما أصابها يدمي القلوب الحريري: بيروت تستغيث وما أصابها يدمي القلوب العرب و العالم

ووقع الانفجار عند الساعة السادسة عصراً، وهز العاصمة بالكامل وطالت أضراره كافة أحيائها حيث تساقط الزجاج في عدد كبير من المباني والمحال والسيارات. كما أفاد أشخاص في جزيرة قبرص المواجهة للبنان عن سماع صوت الانفجار أيضاً.

وسقط أكثر من 50 قتيلاً و2700 جريحاً في الانفجار، بينما لا تزال عشرات الإصابات تصل إلى مستشفيات المنطقة.

وأشارت معلومات أولية بأن الانفجار الذي هزّ بيروت الثلاثاء وقع في مخزن لسلاح حزب الله بمرفأ بيروت.



