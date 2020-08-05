︎ :
.
قدمت مدينة الملك سعود الطبية بالرياض ثماني نصائح لتعزيز مناعة الجسم، وجعله يتمتع بصحة جيدة قادرة على مقاومة الفيروسات والأمراض.
ولرفع مناعة الجسم، حثت المدينة في منشور توعوي العموم على اتباع نمط غذائي صحي ومتوازن، والإكثار من شرب الماء، وتجنب الأطعمة الدسمة، وتناول الأطعمة الغنية بأوميغا 3.
كما حثّت على تناول الأطعمة المضادة للأكسدة مثل الخضار والفواكه وإضافة الكركم في الأغذية المطهوة، وتناول الأغذية الغنية بالحديد لتجنب الإصابة بنقص الحديد..، وتناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين “ج” مثل الفلفل الرومي الملون والحمضيات وغيرها.
وشددت على ضرورة تقليل تناول الكربوهيدرات المكررة كالسكر ومنتجات الدقيق الأبيض؛ كونها تعيق عمل الجهاز المناعي بكفاءة.
كانت هذه تفاصيل خبر 8 نصائح لتعزيز مناعة الجسم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.