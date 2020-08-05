مشاهد طريفة لدلافين ترافق قاربًا قرب شواطئ حقل في تبوك

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وثق مقطع فيديو مشاهد طريفة لدلافين كانت ترافق قارب صيد بالقرب من أحد شواطئ مدينة حقل بمنطقة تبوك.
ويظهر الفيديو، الذي التقطه المصور نواف بن خالد ونشرته قناة “العربية”، استعراض الدلافين رشاقتها بالقفز فوق المياه، فيما بقيت دلافين أخرى متابعة القارب بالقرب من سطح المياه، بينما كان ركاب القارب يستمتعون بمشاهدة الموقف.
يذكر أن شواطئ حقل تعد من الشواطئ الخلابة في المملكة، وتتميز بالشعاب المرجانية والأحياء البحرية، وتستقبل آلاف الزوار سنوياً للاستجمام وقضاء أوقات ممتعة.
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