شاهد.. أضرار ضخمة خلّفها انفجار بيروت حتى بُعد 5 كيلومترات من موقعه

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خلّف الانفجار الضخم بمرفأ بيروت أضرارًا ضخمة في وسط العاصمة اللبنانية امتدت على بُعد 5 كيلومترات من مركز التفجير.

ورصدت الكاميرات مظاهر الدمار التي خلّفها في المواقع المحيطة بالتفجير، سواء على مستوى الممتلكات العامة أو السيارات المحيطة بالانفجار.

من جانبه، وصف محافظ بيروت، مروان عبود، الانفجار بأنه شبيه بالتفجيرات النووية التي شهدتها هيروشيما وناجازاكي في الحرب العالمية الثانية.

وقال عبود باكيًا، خلال تصريحات تلفزيونية لـ”سكاي نيوز عربية”، إن فريق الإطفاء التابع لبلدية بيروت أرسل 10 عناصر لمباشرة حريق بجوار موقع التفجير، مشيرًا إلى أنه بعد ذلك بلحظات شوهد الانفجار الضخم ولم يُعثر لرجال الإطفاء على أي أثر.

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وتداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من مقاطع الفيديو التي استعرضت الأضرار التي لحقت بالمناطق والمباني المجاورة للانفجار.

يُذكر أن بعض المسؤولين اللبنانيين قد أرجعوا الانفجار إلى مواد كيميائية، فيما ذكر آخرون أن التفجير كان بسبب مفرقعات.



