طقس الأربعاء: أمطار رعدية ورياح وأتربة على 12منطقة

تمتد إلى المرتفعات الجنوبية من منطقة مكة المكرمة
توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الأحوال الجوية ليوم غد الأربعاء؛ لافتة إلى استمرار طول الأمطار الرعدية على 12 منطقة وتمتد إلى المرتفعات الجنوبية من منطقة مكة المكرمة كما تشمل السواحل من تلك المناطق.
وفي بيان، عبر موقعها الرسمي، توقعت «هيئة الأرصاد»، استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة تمتد إلى المرتفعات الجنوبية من منطقة مكة المكرمة كما تشمل السواحل من تلك المناطق.
أشارت هيئة الأرصاد إلى نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنورة ومكة المكرمة.
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، أشارت «هيئة الأرصاد»، إلى أنَّ الرياح السطحية ستكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16 -42 كم/ساعة مع ارتفاع الموج بين متر إلى مترين أما البحر فسيكون متوسط الموج إلى مائج
وعلى الخليج العربي، ستكون الرياح السطحية، شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 14-38 كم/ساعة مع ارتفاع الموج بين نصف متر إلى متر ونصف أما البحر فسيكون متوسط الموج .
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