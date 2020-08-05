شكرا لمتابعة خبر عن «المسند» : حالة رهو المطرية مستمرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - القصيم (صدى):

كشف أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، اليوم الأربعاء، أن حالة رهو المطرية مستمرة.

وقال الدكتور عبدالله المسند، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: " ‏اليوم الأربعاء حالة رهو المطرية مستمرة، ومن المتوقع أن تهطل أمطار متفرقة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة".

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وأضاف "المسند" : " ومن المتوقع أن تكون الأمطار متوسطة إلى شبه غزيرة على أجزاء من جازان .. هذا والله أعلم" .