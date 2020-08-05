شكرا لمتابعة خبر عن موجة حارة تجتاح المنطقة الشرقية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الشرقية (صدى):أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأربعاء، إنذارًا مبكرًا يفيد بوجود موجة حارة تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة إلى 48 درجة مئوية أو أكثر في المنطقة الشرقية.
وأوضحت هيئة الأرصاد، أن الحالة تشمل: الأحساء، الخبر، الخفجي، الدمام، القطيف، النعيرية، حفر الباطن، قرية العليا؛ حيث تبدأ الحالة في التاسعة صباحا وتنتهي في تمام الساعة الخامسة مساءً.
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