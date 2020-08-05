شكرا لمتابعة خبر عن رياح نشطة وأتربة مثارة تسود أجواء الرياض والقصيم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأربعاء، إنذارًا مبكرًا يفيد بوجود رياح نشطة وأتربة مثارة تسود أجواء منطقتي الرياض والقصيم.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن الحالة تشمل: الأفلاج، الحريق، الخرج، الدرعية، الدلم، الدوادمي، الرين، حوطة بني تميم، رماح، شقراء، الزلفى، العاصمة الرياض، الغاط، القويعية، المجمعة، المزاحمية، حريملاء، ثادق، السليل، ضرما، مرات، وادي الدواسر.

وأضافت: الأسياح، البدائع، البكيرية، الرس، الشماسية، المذنب، النبهانية، بريدة، رياض الخبراء، ضرية، عقلة الصقور، عنيزة، عيون الجواء؛ فيما تبدأ الحالة من السابعة صباحًا وتنتهي في تمام الساعة التاسعة مساءً.