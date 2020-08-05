شكرا لمتابعة خبر عن رياح نشطة وأتربة مثارة تسود أجواء الرياض والقصيم والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأربعاء، إنذارًا مبكرًا يفيد بوجود رياح نشطة وأتربة مثارة تسود أجواء منطقتي الرياض والقصيم.
وأوضحت هيئة الأرصاد، أن الحالة تشمل: الأفلاج، الحريق، الخرج، الدرعية، الدلم، الدوادمي، الرين، حوطة بني تميم، رماح، شقراء، الزلفى، العاصمة الرياض، الغاط، القويعية، المجمعة، المزاحمية، حريملاء، ثادق، السليل، ضرما، مرات، وادي الدواسر.
وأضافت: الأسياح، البدائع، البكيرية، الرس، الشماسية، المذنب، النبهانية، بريدة، رياض الخبراء، ضرية، عقلة الصقور، عنيزة، عيون الجواء؛ فيما تبدأ الحالة من السابعة صباحًا وتنتهي في تمام الساعة التاسعة مساءً.
كانت هذه تفاصيل خبر رياح نشطة وأتربة مثارة تسود أجواء الرياض والقصيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.