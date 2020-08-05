شكرا لمتابعة خبر عن محاكمة ثلاثيني سرق من رجل أعمال سعودي أكثر من مليون درهم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

شهدت محكمة دبي ، اليوم الثلاثاء، توجيه اتهامًا لرجل سوداني "35 عامًا" بالاحتيال على رجل أعمال سعودي، وسرقة مبلغ مليون و400 ألف درهم منه باستخدام وثائق رسمية مزورة.

واستدرج المتهم السوداني رجل أعمال سعوديًّا بوثائق رسمية مزورة لبيع شركة لتأجير السيارات في دبي بعد أن علم ببحث الأخير عن مشروع لتأجير السيارات.

ونجح المتهم في اقناع الضحية بشراء الشركة، ومساحة مكتبية في منطقة المرقبات في دبي، كما أخذه إلى منطقة فيها نحو 39 سيارة متوقفة، وزعم أنها ملك للشركة، وهناك سيارات أخرى، وفقًا لـ"سبق"

وقام الضحية بدفع مبلغ مليون و100 ألف درهم، وسلمه سيارة فاخرة تبلغ قيمتها 300 ألف درهم لبيعها وأخذ المبلغ المتبقي. وبالفعل قام الجاني ببيع السيارة، والحصول على المبلغ؛ ليكتشف الضحية بعد ذلك عند مراجعته الجهات الحكومية لتخليص إجراءات الشركة الجديدة أنه وقع ضحية نصب.