شاهد.. حريق ضخم يلتهم عشرات الشاحنات في سوق الأعلاف بحفر الباطن

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اندلع حريق ضخم مساء أمس (الثلاثاء)، في سوق أعلاف الماشية بمحافظة حفر الباطن في المنطقة الشرقية.

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ولا تزال فرق الدفاع المدني والجهات الأمنية تباشر موقع الحريق الذي التهم عشرات الشاحنات التي كانت متوقفة بجوار بعضها البعض ومحملة بالأعلاف، في محاولة للسيطرة عليه.

وتداول مغردون مقاطع فيديو تُظهر ارتفاع ألسنة اللهب في الشاحنات واحتراقها بشكل كامل، وتطاير الشرار بسبب الرياح القوية.



