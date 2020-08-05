“الجمارك” تطلق خدمة جديدة لتقليل وقت التخليص الجمركي

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أطلقت الجمارك السعودية للمستوردين خدمة حجز المواعيد قبل دخول ميناء الملك عبدالعزيز، وذلك للإسراع من عملية التخليص الجمركي.
وتسمح خدمة حجز المواعيد قبل وصول الشاحنة بالحصول على موعد الدخول في الميناء لتسلم الحاويات الواردة، وذلك عن طريق منصة فسح الإلكترونية، ما يسهم في الإسراع بعملية التخليص الجمركي في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام.
وأكدت “الجمارك” أن الخدمة يتم تقديمها بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للموانئ والشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونيًا (تبادل).
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