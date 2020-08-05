النفط يصعد لأعلى مستوى منذ مارس

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ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى منذ مارس، حيث أغلقت العقود الآجلة لخام برنت اليوم الثلاثاء عند أعلى مستوياتها منذ مارس بدعم من آمال في تحقيق الولايات المتحدة تقدمًا فيما يتعلق بحزمة تحفيز اقتصادي جديدة ومؤشرات على أن البلاد تشهد تحسنًا على صعيد الحد من انتشار فيروس كورونا.

وصعد برنت 28 سنتًا، بما يعادل 0.6 بالمائة، لتجري تسويته عند 44.43 دولار للبرميل، وهو أعلى سعر عند الإغلاق منذ السادس من مارس.

وزاد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 69 سنتًا، أو 1.7 بالمائة، إلى 41.70 دولار، وهو أعلى سعر تسوية منذ 21 يوليو.

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وفي وقت سابق من الجلسة، كان يجري تداول كلا الخامين من النفط عند أعلى مستوياتهما منذ أوائل مارس.

وقال إدوارد مويا محلل الأسواق الكبير لدى أواندا في نيويورك: ”تحولت أسعار خام النفط للزيادة بدعم الآمال في التحفيز وبعد حزمة إيجابية جديدة من البيانات الاقتصادية التي أظهرت استمرار تعافي نشاط الصناعات التحويلية في يونيو (حزيران)“، في إشارة إلى بيانات تصنيع أفضل من المتوقع في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة.

ووفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، تراجع عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة لأقل من خمسين ألفًا خلال عطلة نهاية الأسبوع للمرة الأولى منذ أوائل يوليو.

وبالرغم من زيادة الأسعار يوم الثلاثاء، قال متعاملون: إن الخام لا يزال تحت ضغط بسبب مخاوف من أن تنال موجة جديدة من الإصابات بكوفيد-19 في أماكن أخرى من العالم من تعافي الطلب، وذلك بينما يعمد منتجون كبار إلى زيادة الإنتاج.

