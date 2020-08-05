السعودية: تتابع باهتمام تداعيات انفجار بيروت وتتضامن مع الشعب اللبناني

الخارجية أعربت عن خالص العزاء والمواساة..
قال وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، إن حكومة المملكة العربية السعودية تتابع ببالغ القلق والاهتمام تداعيات الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت، وما أسفر عنه من سقوط قتلى ومصابين.
وتعبّر حكومة المملكة عن خالص عزائها ومواساتها لذوي الضحايا والمصابين، سائلة المولى عز وجل أن يرحم من توفوا في هذا الحدث الأليم، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ لبنان من كل مكروه.
وتؤكد الوزارة وقوف المملكة التام وتضامنها مع الشعب اللبناني الشقيق.
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