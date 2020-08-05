السعودية اليوم / البرازيل تعلن تسجيل 1154 وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية



برازيليا 14ذو الحجة 1441 هـ الموافق 04أغسطس 2020 م واس

أعلنت السلطات الصحية في البرازيل تسجيل 1154 حالة وفاة و51603 إصابة جديدة بفيروس

وقالت وزارة الصحة البرازيلية ليل الثلاثاء/الأربعاء أن عدد الإصابات الإجمالي بالفيروس في البرازيل ارتفع إلى مليونين و801921 حالة.

وأضافت الوزارة أن حصيلة وفيات الفيروس ارتفعت كذلك إلى 95819 حالة.

وتأتي البرازيل في المرتبة الثانية في ترتيب الدول الأكثر تضررا من فيروس كورونا من حيث عدد الوفيات والإصابات خلف الولايات المتحدة.

// انتهى //

02:30ت م

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برازيليا 14ذو الحجة 1441 هـ الموافق 04أغسطس 2020 م واسأعلنت السلطات الصحية في البرازيل تسجيل 1154 حالة وفاة و51603 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.وقالت وزارة الصحة البرازيلية ليل الثلاثاء/الأربعاء أن عدد الإصابات الإجمالي بالفيروس في البرازيل ارتفع إلى مليونين و801921 حالة.وأضافت الوزارة أن حصيلة وفيات الفيروس ارتفعت كذلك إلى 95819 حالة.وتأتي البرازيل في المرتبة الثانية في ترتيب الدول الأكثر تضررا من فيروس كورونا من حيث عدد الوفيات والإصابات خلف الولايات المتحدة.// انتهى //02:30ت م0211

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