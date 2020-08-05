السعودية اليوم / فرنسا تسجل 1039 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



باريس 14 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 4 أغسطس 2020 م واس

سجلت فرنسا 1039 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت المديرية العامة للصحة بفرنسا في بيان اليوم أن إجمالي الوفيات في فرنسا 30296 حالةً بعد تسجيل حالتي وفاة إضافية، في حين بلغ مجموع المرضى في المستشفيات 5162 مريضاً، من بينهم 388 حالة حرجة في وحدات العناية المركزة، مقابل 384 شخصاً عن يوم أمس.

// انتهى //

23:39ت م

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باريس 14 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 4 أغسطس 2020 م واسسجلت فرنسا 1039 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 191295 حالة مقابل 81500 حالة تعافٍ منذ بدء تفشي الوباء على أراضيها.وذكرت المديرية العامة للصحة بفرنسا في بيان اليوم أن إجمالي الوفيات في فرنسا 30296 حالةً بعد تسجيل حالتي وفاة إضافية، في حين بلغ مجموع المرضى في المستشفيات 5162 مريضاً، من بينهم 388 حالة حرجة في وحدات العناية المركزة، مقابل 384 شخصاً عن يوم أمس.// انتهى //23:39ت م0179

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