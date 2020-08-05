شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان في الصفوف الأمامية لإغاثة اللبنانيين والان نبدء بالتفاصيل

تحرك مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الانسانية في بيروت عبر الجمعيات الطبية التي يمولها على مجمل الأراضي اللبناني فور وقوع انفجار بيروت.

وانطلقت فرق إسعاف جمعية سبل السلام من شمال لبنان الى بيروت للمساعدة في نقل الجرحى، وانتقل فريق طبي من مركز الأمل الطبي في عرسال التابع لمركز الملك سلمان لمواكبة أعمال الإجلاء الطبي وتقديم الخدمات الطبية الاسعافية وخدمات الرعاية الصحية الطارئة في بيروت.

كما أعلن مركز الأمل عن قيامه بحملة جمع الدم لتلبية الاحتياج الكبير للمصابين و الجرحى في مشافي بيروت.