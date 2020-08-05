شكرا لقرائتكم خبر عن خطة لتطوير وصيانة شوارع «النابية» الرئيسية والفرعية والان نبدء بالتفاصيل

أكد المتحدث الرسمي لأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان، أنه جرى التركيز في الفترة السابقة على تطوير الشوارع الرئيسية والفرعية للأحياء، والمعتمدة من قبل المجلس البلدي، ضمن خطته لصيانة شوارع سيهات وتوابعها، مؤكدا أن العمل جار على إعادة دراسة الخطة، بما في ذلك المنطقة الصناعية، وبعد الاعتماد من قبل المجلس سيتم تعميد المقاول بالتنفيذ، وذلك بعدما اشتكى عدد من المواطنين من سوء السفلتة في الطرق المؤدية إلى مخازن مواد البناء والسيراميك والرخام بحي النابية في الدمام.

إشعار المحلات

وبين أنه تم إشعار المحلات في فترات مختلفة، وجار متابعتها من قبل البلدية بشكل مستمر، لرفع المخلفات، وتصحيح أوضاعهم.

تلف وهبوط

وأضاف أن المنطقة الصناعية تعتبر منطقة نشطة ومرتبطة بصناعية الدمام، موضحا أن كثرة مرور الشاحنات والمعدات الثقيلة وناقلات البضائع، تتسبب في تلف وهبوطات بعض الشوارع.

رفع الجودة

وأكد أن البلدية بصدد تنفيذ مسح ميداني لمنطقة النابية بالكامل، للشوارع وللمحلات التجارية والمستودعات والورش، لتصحيح أوضاعهم، ورفع جودة المنطقة بشكل كامل.

فرض غرامات

وطالب عدد من الأهالي بتنظيف الطرق، وفرض غرامات على أصحاب «البمنشات»، الذين يرمون بقايا المواد على الطرق خارج المنشأة.

إعادة الصيانة

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وأبدى المواطن «فهد الخرشد» عدم رضاه عن الطرق في الموقع، مؤكدا حاجتها إلى وقوف المسؤولين عليها، وإعادة صيانتها، مبينا تأثيرها ومشاكلها المنعكسة على السيارات بسبب وعورتها.

تنظيم وترتيب

وأوضح المواطن «ظافر الشهراني» أن الطرق سيئة بسبب كثرة الحركة على هذه الطرق من سيارات وشاحنات، وأن الطرق في النابية تفتقر إلى التنظيم والترتيب، متابعا أن المخازن والورش تلقي المخلفات في الطرق، ما يؤثر عليها بالسلب.

ضيق الطرق

وبين المواطن «إبراهيم الدايل» أن الطرق في مخازن النابية عشوائية، وهناك تعديات من المحلات على الطرق، بإلقاء المخلفات، بشكل يسبب ضيقا للطريق، مؤكدا حاجة الطرق إلى صيانة عاجلة.

وأشار إلى أنه يقوم بصيانة سيارته بشكل مستمر، بسبب تأثير هذه الطرق، خاصة أن حي النابية يعاني من سوء الطرق، مطالبا بإعادة صيانتها.

أعطال المركبات

وأوضح المواطن «عبدالله الحماد»، أن التقاطعات والطرق في النابية تعاني من سوء السفلتة، مبينا أنه في حال الأمطار تؤثر على المركبات وتسبب لها أعطالا كثيرة.

وأكد أن الأمانة في حال لفت نظرها إلى هذه المواقع ستقوم بالواجب.