شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أيام حجر منزلي للحجاج عقب العودة لمدنهم والان نبدء بالتفاصيل
تواصل يومي
ويتابع عاملون من وزارة الصحة يوميا عن طريق الهاتف والزيارات المنزلية الحجاج إذا دعت الحاجة، للتأكد من سلامة حجاج بيت الله الحرام من أي أعراض صحية أو اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا، إضافة إلى وجود الإسورة الإلكترونية التي تم تعميمها للحجاج قبل وبعد الموسم لمتابعة حالتهم الصحية، والتأكد من عدم مغادرتهم للحجر المنزلي.
تضافر الجهود
وكان حج 1441هـ، استثنائيا في كل مراحله من حيث العدد واختيار الحجاج واستقبالهم وتوفير كافة احتياجاتهم وفق البروتوكولات الصحية والإجراءات الاحترازية، وفي جميع تنقلات الحجاج بين المشاعر المقدسة، والسكن المناسب والمتوافق مع الاشتراطات الصحية، وصولا إلى طواف الوداع الذي اختتم به الحجاج، وغادروا مكة المكرمة بسلام آمنين، وواكبت ذلك كافة القطاعات الحكومية الأمنية والصحية والخدمية وكانت جنبا إلى جنب لتوفير الخدمة المناسبة للحجاج ورعايتهم حتى نهاية أداء مناسكهم، وتضافرت الجهود مع وزارة الحج والعمرة ورئاسة الحرمين الشريفين، فكان حجا استثنائيا بكل المقاييس وتجربة فريدة لإدارة الحشود وفق أعلى الأنظمة الدقيقة.
منظومة متكاملة
واكتملت أول أمس، مغادرة حجاج بيت الله الحرام، عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، بعد إتمام فريضتهم. وبدأت الرحلات الجوية لنقل الحجاج إلى وجهاتهم صباح الإثنين، بعد أن ودع ضيوف الرحمن البيت العتيق، في ظروف استثنائية ووسط منظومة متكاملة من الخدمات والإجراءات الاحترازية، راجين من المولى عز وجل أن يعيدهم إلى بيته الحرام أعواما عديدة وأزمنة مديدة.
25 رحلة
يذكر أن عدد رحلات حجاج الداخل العام الحالي بلغت 25 رحلة للقدوم والمغادرة، من وإلى الوجهات التالية: الرياض، المدينة المنورة، الوجه، الدمام، القصيم، أبها، جيزان، وتبوك.
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