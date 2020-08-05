شكرا لقرائتكم خبر عن تخطيط جديد للشوارع عرض 15 مترا بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

وجه أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير، كافة البلديات، بتطبيق مبادرة وزارة الشؤون البلدية والقروية الجديدة لتخطيط المدن لقطاع شوارع عرض 15 مترًا، وذلك بعد نجاح بلدية الخبر في تطبيقها على بعض الشوارع.

تطوير وتأهيل

وأكد أن وزارة الشؤون البلدية والقروية، أقرت مؤخرًا تخطيطا جديدا لقطاع شوارع عرض 15 مترا بهدف تطويرها وتأهيلها لتواكب برامج جودة الحياة ضمن رؤية المملكة 2030، لافتًا إلى أن بلدية الخبر انتهت خلال الفترة الماضية من تأهيل 3 شوارع في محافظة الخبر من خلال تخطيط يتم عمله للمرة الأولى.

مواقع حيوية

وذكر م. الجبير أنه تم اختيار ثلاثة شوارع في مواقع حيوية بالقرب من مركز كورنيش بارك، وقرية القصيبي بالخبر، موضحًا أن الأعمال تضمنت تخصيص مساحات جانبية للتشجير، وأعمال الزراعة، بعرض متر، والتي سيتم تنفيذها مع الموسم الزراعي القادم.

مسارات جانبية

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وأشار إلى توفير مسارات جانبية للمشاة، تم دهانها باللون الأحمر، بعرض 1.5 متر، ومواقف جانبية للسيارات بعرض 2 متر، ومسار للمركبات لكل اتجاه بعرض 6 أمتار، موضحًا أن هذه التجربة تضيف مساحة للمشاة، خاصة في المواقع الحيوية عبر استحداث ممرات جانبية على امتداد الشوارع وتخطيط ودهان المواقف لكل مركبة، والاهتمام بالتشجير من خلال توفير أشجار ظل على جانبي الطريق.

وأشار إلى أنه سيتم التوسع في ذلك بإضافة عدد آخر من الشوارع خلال الفترة القادمة لتطبيق المبادرة.

جودة الحياة

وكشف أمين المنطقة الشرقية أنه سيتم خلال الفترة المقبلة العمل على تأهيل 30 شارعًا كمرحلة أولى لتطبيق مخطط وزارة الشؤون البلدية والقروية الجديد لتخطيط المدن لقطاع شوارع عرض 15 مترًا، والتي تستهدف إزالة التشوه البصري ومواكبة برامج جودة الحياة وتنفيذ تأهيل وتخطيط شوارع بمواصفات مختلفة، وأنه سيتم عمل مسارات جانبية للمشاة لممارسة رياضة المشي والتنزه.

طابع جمالي

وشدد على أنه سيتم تنفيذ خطة التأهيل ضمن برامج الصيانة، وأنه تمت مراعاة تحقيق متطلبات السلامة المرورية في الشوارع، وكذلك تحقيق رغبات المواطنين والمقيمين، مؤكدًا أن هذه الشوارع بعد الانتهاء من تنفيذها سيكون لها طابع جمالي خاص يعكس النهضة العمرانية في المنطقة الشرقية، والذي تحرص الأمانة بشكل دائم على رفع نسبة الرضا عن الخدمات البلدية التي تقدمها للمواطنين والمقيمين وتسهم في تحقيق خطط ومبادرات وبرامج التحول الوطني لوزارة الشؤون البلدية والقروية.