شكرا لقرائتكم خبر عن عيادات مركز الملك سلمان تعالج 5628 يمنيا والان نبدء بالتفاصيل
واستفاد من قسم مكافحة وعلاج الأمراض الوبائية 484 شخصًا، والرعاية التكاملية 1,728، والتغذية العلاجية 40، وعيادة الصحة الإنجابية 243 مريضًا، وقسم التوعية والتثقيف 1,000 فرد، وعيادة الجراحة والتضميد 324 فردًا، وقسم الإحالة الطبية شخص واحد، وقسم الرعاية الصحية 839 شخصًا، وقسم التحصين 80 فردًا. كما أجري الفحص المخبري لـ 868 مريضًا، وصرفت الأدوية لـ2,840، وراجع قسم تخطيط القلب 4، وقسم نقل الدم 6، وقسم التوليد 9 نساء، وفي قسم التنويم شخص واحد.
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