شكرا لقرائتكم خبر عن ضخ 448 ألف لتر مياه في خزانات حجة والان نبدء بالتفاصيل
ضخ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 179.200 لتر من مياه الشرب و268.800 لتر من مياه الاستخدام، بخزانات مديريات ميدي وعبس وحيران وحرض في محافظة حجة اليمنية، وذلك خلال المدة من 23 - 29 يوليو 2020.
وجرى توزيع 93 حقيبة نظافة شخصية، فضلا عن نقل المخلفات من مخيمات النازحين إلى أماكن التخلص منها، واستفاد من المشروع 6.320 فردا. يأتي ذلك ضمن تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي.
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