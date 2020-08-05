شكرا لقرائتكم خبر عن استقبال طلبات القبول الاحتياطي بجامعة نجران والان نبدء بالتفاصيل

بدأت عمادة القبول والتسجيل بجامعة نجران أمس استقبال طلبات القبول الاحتياطي حسب المقاعد المتاحة لخريجي وخريجات المرحلة الثانوية للعام الجامعي 1441/‏‏‏1442هـ، وذلك حتى الثلاثاء 21 ذي الحجة الجاري، قيما تُعلَن النتائج يوم السبت 25 من الشهر نفسه. وأوضح وكيل الجامعة د. زهير العمري أن شروط القبول تتضمن أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، أو من أم سعودية، وحاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل المملكة أو خارجها، وألا يتجاوز عمر المتقدم 25 عاماً، والمتقدمة 30 عاماً، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وأن يستوفي أي شروط أخرى تقرها الجامعة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر استقبال طلبات القبول الاحتياطي بجامعة نجران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.