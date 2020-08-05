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تفعيل خطط مواجهة التقلبات الجوية بجازان

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تابع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، أمس، تداعيات وآثار التقلبات الجوية، التي شهدتها المنطقة وما صاحبها من هطول أمطار غزيرة على مدينة جيزان، وجريان سيول بعدد من المحافظات والمراكز، إضافة إلى الاطمئنان على أوضاع المواطنين والمقيمين بتلك الجهات.

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بإمارة منطقة جازان عادل الزائري، أن سموه وجه محافظي المحافظات وأمين المنطقة ومديري الدفاع المدني والطرق والنقل والشؤون الصحية وهيئة الهلال الأحمر وشركة الكهرباء والأجهزة الأمنية والقطاعات الحكومية ذات العلاقة للاطلاع على تطورات الحالة المطرية والإجراءات التي تمت حيالها. كما شدد على الجميع بضرورة التواجد الميداني، ومضاعفة الجهود وتوفير الكوادر البشرية والمعدات والآليات اللازمة لمواجهة أي طارئ -لا سمح الله-، وذلك بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، من خلال تفعيل خطط الحماية والسلامة حفاظاً على الأرواح والممتلكات مع إحاطة سموه أولاً بأول بأي مستجدات.

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