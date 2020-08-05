شكرا لقرائتكم خبر عن 539 حديقة تجذب سكان العاصمة والان نبدء بالتفاصيل
وتمتاز الحدائق العامة بقربها من الأحياء السكنيّة، وسهولة الوصول إليها، إضافة إلى تهيئتها بجميع الخدمات وتكثيف أعمال التنظيف والتعقيم، وصيانة جميع المرافق.
وشهدت الفترة المسائيّة إقبالًا أكبر من الأسر على الحدائق تزامنًا مع انخفاض درجات الحرارة، مقارنة بساعات النهار.
كانت هذه تفاصيل خبر 539 حديقة تجذب سكان العاصمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.