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539 حديقة تجذب سكان العاصمة

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استقطبت 539 حديقة عامة في مدينة الرياض سكّان العاصمة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، باعتبارها متنفسًا للأسر، خاصة مع تنوّع الخدمات والمساحات الخضراء، إضافة إلى ملاعب الأطفال ومضامير للمشي.

وتمتاز الحدائق العامة بقربها من الأحياء السكنيّة، وسهولة الوصول إليها، إضافة إلى تهيئتها بجميع الخدمات وتكثيف أعمال التنظيف والتعقيم، وصيانة جميع المرافق.

وشهدت الفترة المسائيّة إقبالًا أكبر من الأسر على الحدائق تزامنًا مع انخفاض درجات الحرارة، مقارنة بساعات النهار.

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