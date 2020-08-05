شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف برامج «مبادرون» بجامعة الملك خالد.. الأحد والان نبدء بالتفاصيل

يستأنف مشروع «مبادرون» الذي تنفذه عن بُعد جامعة الملك خالد، تقديم برامجه المتنوعة اعتبارًا من الأحد المقبل 19 من ذي الحجة حتى نهاية الشهر نفسه.

ويُعد «مبادرون» أحد أهم مشاريع الجامعة الموجّهة لمختلف شرائح المجتمع، وطلاب وطالبات ومنسوبي ومنسوبات الجامعة وأبنائهم خلال شهر رمضان المبارك وفصل الصيف.

ويهدف المشروع إلى تنمية الشراكة المجتمعية واستغلال أوقات الفراغ بالنفع والفائدة للمجتمع، وتقديم الدورات والاستشارات العلمية للطلاب والطالبات، وإعداد وتنفيذ برامج ومشاريع تخدم المجتمع، وتطوير مهارات منسوبي الجامعة وأبنائهم من خلال برامج نوعية. وتشارك جميع وحدات الجامعة في تنفيذ برامج المشروع المتنوعة الذي يستهدف 3 مجالات، تشمل برامج تطوير خاصة بالطلاب والطالبات، وبرامج خاصة بأعضاء وعضوات هيئة التدريس وأبنائهم، بالإضافة إلى البرامج الخاصة بالمجتمع.