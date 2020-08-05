شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 73 محلا مخالفا بالمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل
وبيّنت أمانة المدينة المنورة أن الجولات التي نفّذت على مدى الأسبوع الماضي شهدت إصدار 614 إشعارًا ومخالفة، وإغلاق 73 محلًا لم تلتزم بتطبيق الاشتراطات الصحية والتدابير الوقائية النظامية، إلى جانب 14 مخالفة للتدابير الصحية في المراكز التجارية، فيما جرى سحب 479 عيّنة غذائية سيتم فحصها مخبريًا للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك.
وأوضحت الإحصائية أن الأعمال الميدانية شملت تنفيذ 15 جولة للإصحاح البيئي، وتعقيم 8214 آلية ومعدة، وإزالة 40751 مترًا مكعبًا من الأنقاض والمخلفات، في حين بلغت كمية المعقمات والمطهّرات المستخدمة في تنفيذ المهام الميدانية 2100 لتر، فضلًا عن 397 جولة لأعمال النظافة الاعتيادية في مختلف المواقع والأحياء بالمدينة المنورة.
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