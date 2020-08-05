شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ مقيم سوداني من الغرق بشرم ينبع والان نبدء بالتفاصيل

أنقذت فرقة البحث والإنقاذ التابعة لحرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة، مقيمًا سوداني الجنسية، تعرّض للغرق أثناء سباحته بالمنطقة المخصصة للسباحة، بشرم ينبع «العيقة».

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، المقدم مسفر القريني، أن فرقة البحث والإنقاذ المتواجدة بالموقع لاحظت تعرّض المقيم لحالة غرق، وعلى الفور جرى التدخل السريع من قبل المنقذين لإخراجه، مشيرًا إلى أنه أُجريت له الإسعافات الأولية اللازمة، قبل نقله إلى المستشفى للاطمئنان على حالته.

وأضاف إن المقيم غادر المستشفى، وهو بحالة صحية جيدة، وأهاب بجميع المتنزهين ومرتادي البحر اتباع إجراءات السلامة، وعدم التردد في الاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود (994) لطلب المساعدة.