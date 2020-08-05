شكرا لقرائتكم خبر عن «القيادة» تهنئ رئيس بوركينا فاسو بذكرى استقلال بلاده والان نبدء بالتفاصيل

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- برقية تهنئة، إلى رئيس بوركينا فاسو روك مارك كريستيان كابوري، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب بوركينا فاسو الشقيق، اطراد التقدم والازدهار، كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، إلى رئيس بوركينا فاسو روك مارك كريستيان كابوري، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبّر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيًا لحكومة وشعب بوركينا فاسو الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.