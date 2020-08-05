شكرا لقرائتكم خبر عن شفاء 1635 مصاب «كورونا» يرفع مؤشر التعافي إلى 86.58 % والان نبدء بالتفاصيل

كشفت وزارة الصحة عن وصول مؤشر التعافي من فيروس «كورونا» المستجد، إلى 86.58% من إجمالي عدد الحالات.

وأوضحت الوزارة في بيان أمس، أن عدد المتعافين بلغ 1635 حالة إضافية، بنسبة 121.8 % خلال 24 ساعة، بينما تم تسجيل 1342 إصابة جديدة، و35 حالة وفاة جديدة.

وذكرت أن إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة بلغ 281.435 حالة، من بينها 34.763 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 1983 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 243.688 حالة، بينما بلغت حصيلة الوفيات 2984 حالة وفاة، وبذلك تصل نسبة التعافي من إجمالي الإصابات بالفيروس في المملكة إلى 86.58 %، والوفيات 1.06 %.

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وجاءت أعلى مدن ومحافظات المملكة تسجيلا للإصابات، كالتالي: الرياض «97»، مكة المكرمة «56»، المدينة المنورة «53»، حفر الباطن «53»، الدمام «51»، خميس مشيط «50»، الهفوف «48»، بريدة «43»، أبها «42»، جدة «40».

أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فهي: الهفوف «193»، الرياض «96»، الطائف «90»، مكة المكرمة «89»، بريدة «81»، الدمام «66»، المبرز «66»، حائل «56»، خميس مشيط «48»، حفر الباطن «44».

ودعت «الصحة» الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواء طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.