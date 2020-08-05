شكرا لقرائتكم خبر عن شاشات إلكترونية لتوعية منسوبي «شؤون الحرمين» والان نبدء بالتفاصيل

نفذت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بإدارة التوجيه والإرشاد بالتعاون مع إدارة التشغيل والصيانة، لمنسوبي الرئاسة محتوى مناسبا ومثريا لعرضه على الشاشات الإلكترونية، وذلك من منطلق حرص الرئاسة على تثقيف منسوبيها بمحتوى يتحدث عن كافة الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا والوقاية منه. وأوضح مدير إدارة التوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام الشيخ ماجد المسعودي أن وحدة المحتوى والمعلومات تعمل على صياغة محتوى جديد يواكب الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية. وأشار المسعودي إلى تفعيل التعليمات والإرشادات عبر الشاشات الإلكترونية في مبنى الرئاسة، لتنبيه الموظفين على أهمية العمل وفق التوجيهات والتعليمات والإفصاح عن الأعراض والالتزام بالتباعد وتعقيم اليدين وارتداء الكمامات وذلك لضمان العمل في بيئة آمنة، كما تضمنت التوجيهات تطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية وفق ما أعلنته وزارة الصحة والتعليمات الواردة من وزارة الموارد البشرية.

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