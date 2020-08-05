شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط حوش مخالف لتصنيع الأثاث بمكة والان نبدء بالتفاصيل

ضبطت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية العمرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، حوشا مخالفا يتم بداخله تصنيع الكنب والأثاث بطرق عشوائية، يأتي ذلك ضمن الجولات الرقابية المكثفة التي تقوم بها البلدية على المنشآت وأماكن حفظ وتخزين المواد.

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