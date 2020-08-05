شكرا لقرائتكم خبر عن «السديس»: هوية الحج الإعلامية رسالة سلام للعالم والان نبدء بالتفاصيل

أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ د. عبدالرحمن السديس أن مضامين الهوية الإعلامية البصرية واللفظية الموحدة لموسم الحج تحت شعار «بسلام آمنين»، تمثل تعزيزا لرسالة السلام والأمن في الشريعة الإسلامية السمحة وشعيرة الحج المقدسة لدى عموم المسلمين والمستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.

وأضاف أن ذلك يأتي تأكيدا لرسالة المملكة وجهودها الكبيرة في نشر السلام والأمن والاستقرار على الصعيدين العربي والعالمي، سائرين بذلك على خطى مؤسس البلاد المباركة الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- وما انتهجه أبناؤه البررة من بعده وصولا إلى العهد الزاهر الميمون عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -يحفظهما الله-، في دعم وتنمية النهضة والتطور والاستقرار في وطننا وفي العالم، مشيرا إلى أن ما تحقق على أرض الواقع من الصورة المشرقة للمملكة وخدمتها للحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والعمار والزوار وتسخير أفضل الطاقات البشرية والتقنية لتسهيل أداء نسكهم خير شاهد ودليل.