شكرا لقرائتكم خبر عن إتلاف 3 أطنان دجاج فاسد في معمل مخالف بالقطيف والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف م. محمد الحسيني أن الفرق الرقابية في البلدية، بالتنسيق والتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة، وقفت على الموقع، وكشفت عن مخالفته للاشتراطات الصحية؛ كونه يعمل على إذابة الدجاج المجمد، وبيعه كمبرد، مشيرًا إلى أنه تم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحقه، وأن البلدية تكثف الجولات الرقابية للحد من انتشار فيروس «كورونا»، وتتخذ كافة التدابير الوقائية التي تضمن سلامة المنتج للمواطن والمقيم.
وأبان أن عملية إذابة الدجاج المُجمد تتسبب في تكاثر الميكروبات وبالتالي فإن ذلك يؤدي إلى تلوث الطعام وحدوث تسمم غذائي، ويُعدّ من الغش التجاري، مؤكدًا أن البلدية تسعى إلى تكثيف الرقابة من خلال الحملات على المحال التجارية والمتعلقة بالصحة العامة، ويأتي ذلك أيضًا ضمن جولات البلدية الرقابية المكثفة للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية والتزام جميع المنشآت الصحية بها.
وأكد تطبيق الأنظمة والتعليمات والتقيد بلائحة الاشتراطات البلدية، داعيًا إلى تعاون المواطنين والمقيمين بالتواصل مع البلدية في حال الاشتباه بأي منتج يخضع للرقابة البلدية أو وجود ملاحظات عليه عبر وسائل التواصل الرسمية المخصصة لذلك أو من خلال مركز «940».
كانت هذه تفاصيل خبر إتلاف 3 أطنان دجاج فاسد في معمل مخالف بالقطيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.