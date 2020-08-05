شكرا لقرائتكم خبر عن إتلاف 3 أطنان دجاج فاسد في معمل مخالف بالقطيف والان نبدء بالتفاصيل

أغلقت بلدية محافظة القطيف، معملًا، لمخالفته الاشتراطات الصحية والنظامية في دارين، إذ يعمل على إذابة الدجاج المجمد، وبيعه كمبرد، وتم تطبيق لائحة الإجراءات البلدية، بإغلاق ومصادرة ما تم ضبطه من مواد غذائية فاسدة والتي تؤثر على صحة المواطن والمقيم، وبلغ إجمالي ما تم إتلافه 3 أطنان من الدجاج غير الصالح للاستهلاك الآدمي.

وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف م. محمد الحسيني أن الفرق الرقابية في البلدية، بالتنسيق والتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة، وقفت على الموقع، وكشفت عن مخالفته للاشتراطات الصحية؛ كونه يعمل على إذابة الدجاج المجمد، وبيعه كمبرد، مشيرًا إلى أنه تم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحقه، وأن البلدية تكثف الجولات الرقابية للحد من انتشار فيروس «كورونا»، وتتخذ كافة التدابير الوقائية التي تضمن سلامة المنتج للمواطن والمقيم.

وأبان أن عملية إذابة الدجاج المُجمد تتسبب في تكاثر الميكروبات وبالتالي فإن ذلك يؤدي إلى تلوث الطعام وحدوث تسمم غذائي، ويُعدّ من الغش التجاري، مؤكدًا أن البلدية تسعى إلى تكثيف الرقابة من خلال الحملات على المحال التجارية والمتعلقة بالصحة العامة، ويأتي ذلك أيضًا ضمن جولات البلدية الرقابية المكثفة للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية والتزام جميع المنشآت الصحية بها.

وأكد تطبيق الأنظمة والتعليمات والتقيد بلائحة الاشتراطات البلدية، داعيًا إلى تعاون المواطنين والمقيمين بالتواصل مع البلدية في حال الاشتباه بأي منتج يخضع للرقابة البلدية أو وجود ملاحظات عليه عبر وسائل التواصل الرسمية المخصصة لذلك أو من خلال مركز «940».