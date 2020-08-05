شكرا لقرائتكم خبر عن 200 منشأة مشاركة في «خليك واعي» والان نبدء بالتفاصيل

تواصل الفرق التطوعية حملتها التوعوية الميدانية، التي أطلقها التجمع الصحي بمحافظة الأحساء، تحت شعار «خليك واعي»، تزامنًا مع إجازة عيد الأضحى المبارك 1441هـ، بهدف رفع مستوى الوعي الصحي عن فيروس « كورونا » المستجد «كوفيد - 19»، والتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في المنشآت التي تشهد كثافة من المرتادين والزوار.

وشهدت الحملة حتى الآن مشاركة أكثر من 100 محل تجاري، و50 مطعمًا ومقهى، و22 منتجعًا سياحيًا، و21 مجلسًا أسريًا، و4 مجمعات تجارية كبرى، وعدد من قصور الأفراح والأندية الرياضية.

ويطبق المسؤولون عن هذه المنشآت المشاركة، جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية، وتوفير ما يلزم من إرشادات وأدوات ومعقّمات لمرتادي هذه المواقع؛ لحمايتهم من خطر انتقال العدوى.