شكرا لقرائتكم خبر عن 200 منشأة مشاركة في «خليك واعي» والان نبدء بالتفاصيل
وشهدت الحملة حتى الآن مشاركة أكثر من 100 محل تجاري، و50 مطعمًا ومقهى، و22 منتجعًا سياحيًا، و21 مجلسًا أسريًا، و4 مجمعات تجارية كبرى، وعدد من قصور الأفراح والأندية الرياضية.
ويطبق المسؤولون عن هذه المنشآت المشاركة، جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية، وتوفير ما يلزم من إرشادات وأدوات ومعقّمات لمرتادي هذه المواقع؛ لحمايتهم من خطر انتقال العدوى.
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