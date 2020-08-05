شكرا لقرائتكم خبر عن رطوبة أجواء الأحساء تسرع إنتاج الرطب وتهوي بالأسعار والان نبدء بالتفاصيل

أدى استمرار تصاعد درجات الرطوبة على أجواء محافظة الأحساء، إلى سرعة نضوج «الرطب» بأنواعه المختلفة، وبالتالي توافر كميات وفيرة في الأسواق، ما أنتج ظاهرة «العرض يفوق الطلب»، وخلال اليومين الماضيين، انخفضت الأسعار بشكل حاد، ووصل فيها سعر صندوق الرطب من نوع «الخلاص» 1 كيلو إلى 5 ريالات.

وأرجع متعاملون في زراعة الأحساء، أسباب انخفاض الأسعار، إلى صعوبة نقل تلك المحاصيل لمناطق المملكة المختلفة، أو تصديرها، نظرا لنضوجها السريع وسط الأجواء الرطبة، وصعوبة تبريدها، ما يضطر المزارع إلى بيعها سريعا قبل حلول اليوم الثاني.

وذكر مدير مدينة الملك عبدالله للتمور م. محمد السماعيل، أن هبوب الرياح الرطبة والحارة على واحة نخيل الأحساء، أدى إلى النضوج المبكر والقوي، وظهور الرطب بجودة مميزة وأحجام جيدة، دون التأثر بموجات الغبار السابقة، ما يعطي مؤشرا إيجابيا لتمور ناجحة، والتي ستحقق تفوقا ملموسا عن العام الماضي، سواء من حيث جودة التمور، أو كمياتها.

وشدد على جودة الرطب الحالي، وكثرة الإقبال عليه من أهالي الأحساء، وخارجها، وعلى الرغم من انخفاض أسعاره، تم رفع الاستعداد لاستقبال موسم التمور بشكل متفائل، والذي يبدأ تباشير «الصرام» قطف ثمار التمر مطلع شهر سبتمبر المقبل، ويكون نوع «الشيشي» في أوائل المحصول، فالأحساء المدينة الرائدة والأولى من بين مدن المملكة في إنتاج أجود أنواع التمور، والمسجلة عالميا في موقع التراث العالمي.

ويوصي تجار التمور والمزارعون بالإعلان عن موعد البدء في مزاد التمور وتحديد مواعيد الحراج وتنظيم الدلالين وزيادة الإشراف المباشر على عمليات البيع لمكافحة الغش وضبط الأوزان وضبط الأنواع المعروضة ونظافتها وسلامتها وزيادة التركيز على توحيد العبوات، وسط إجراءات احترازية وتدابير وقائية.