شكرا لقرائتكم خبر عن «أم ربيعة».. أول حديقة صحية في عريعرة والان نبدء بالتفاصيل

عملت بلدية عريعرة على تأهيل وتطوير حديقة مركز أم ربيعة، لتصبح أول حديقة صحية مكتملة العناصر، وشملت زيادة مساحة المسطحات الخضراء لأكثر من خمسة آلاف متر مربع، مزودة بشبكة ري ذاتية، بالإضافة إلى إنشاء مضمار رياضي تفاعلي بطول 400 متر تقريبا، وتطوير الملعب الرياضي، وتأهيل مساحة لكرة الطائرة الرملية، بالإضافة إلى ملاعب اللياقة البدنية، وملعب للأطفال حديث مزود بمظلة واقية من أشعه الشمس.

وتم إنشاء أول ممر صحي من الأحجار النهرية، والتي تسهم في إعادة تنشيط الدورة الدموية، وتخفيف الضغوط على صحة الإنسان.