شكرا لقرائتكم خبر عن «كورنيش الخبر».. نقلة نوعية لراحة الزوار والمتنزهين والان نبدء بالتفاصيل

أبدى عدد من زوار كورنيش الخبر، سعادتهم بالجهود المقدمة من قبل بلدية الخبر، في الاهتمام بالكورنيش، والسعي لراحة الزوار، مؤكدين على وجود جهود عالية في المتابعة والنظافة.

وأوضح رئيس بلدية الخبر م. سلطان الزايدي أن البلدية كثفت أعمال النظافة في الكورنيش، كما كثفت إدارة الحدائق والتجميل أعمال الصيانة والدهان لألعاب الأطفال بالكورنيش والواجهة البحرية والحدائق العامة، وإنهاء أعمال الصيانة بكافة ألعاب الأطفال بالكورنيش والحدائق العامة، سعيًا لراحة الزوار والمتنزهين.

وأوضح «أسامة السيد»، أحد زوار الكورنيش، أن هناك جهودًا عالية في الاهتمام بالكورنيش وأعمال النظافة، مؤكدًا أن ما تبذله بلدية الخبر من جهود يحقق السعادة للزوار.

وبين أنه في الفترة الأخيرة ومع بداية انخفاض أعداد المصابين، هناك من قلل في الالتزام بالإجراءات الاحترازية في الأماكن العامة، مطالبًا بالالتزام بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي حتى زوال الجائحة.

وأكد «معتز عبيد»، أن كورنيش الخبر انتقل نقلة نوعية وبشكل ملاحظ، وأن حدائق الكورنيش كانت بالقرب من الطريق العام، وبعيدة عن البحر، ولا تحقق مواصفات الأمن والسلامة.

وأوضح أنه مع تكثيف بلدية الخبر لجهودها، أصبح هناك مواقف للسيارات وأماكن للعب وأماكن للجلوس وتجديد ألعاب الأطفال لتصبح بشكل أفضل وأجمل.

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وأشار إلى أن هناك جهودًا عالية وواضحة تبذلها بلدية الخبر في الاهتمام بمشاريعها، مؤكدًا حسن تنظيم الحدائق، والاهتمام بالنظافة ومتابعتها بشكل مستمر.

وحذر من أن ليس جميع الزوار ملتزمين بكافة الإجراءات الاحترازية، مطالبًا الزوار بالالتزام بالتباعد الاجتماعي لتحقيق السلامة.

وأوضح المواطن «خالد القرني»، أنه قادم من المنطقة الجنوبية، وأعجب بما يراه من اهتمام ونظافة في كورنيش الخبر، مؤكدًا أنه مهتم بمتابعة جهود البلدية بشكل مستمر عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح المواطن حسن السيهاتي، أنه حضر لأول مرة بعد التجديد الحاصل في الكورنيش، مؤكدًا إعجابه بما يراه من جمال الكورنيش وإطلالته، مؤكدا أن هناك مرافق كثيرة وباهتمام عالٍ من البلدية، وكذلك اهتمام عالٍ بالنظافة، مبينًا أنه يرى أغلب الزوار مهتمين بارتداء الكمامات.

وأوضح المواطن «بندر الحسن»، أن هناك جهودًا عالية في الكورنيش، من ناحية الاهتمام بالنظافة، وتشغيل المشاريع بالكورنيش، مبينًا أن معظم الزوار ملتزمون بالإجراءات الاحترازية.

وأكد أنه يمارس رياضة المشي في الكورنيش، مرتديًا كمامته، وأوصى الزوار بارتداء الكمامات وغسل اليدين وتعقيمها بشكل مستمر.