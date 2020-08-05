شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 3500 طن نفايات بأحياء الأحساء والان نبدء بالتفاصيل
وأكد أن ذلك يأتي وفق جدول أعمال النظافة على مستوى مدن وبلدات المحافظة، من خلال عمليات النظافة التي شملت رفع النفايات المنزلية، ورفع الأثاث والمخلفات ذات الحجم الكبير، وعملية كنس الطرقات بالمكانس الآلية واليدوية وعملية غسيل الأرصفة والجسور والأنفاق، والتقاط النفايات.
وأوضح بووشل أن أعمال النظافة تأتي ضمن أولويات واهتمام الأمانة وحرصها على نظافة الأماكن من أجل راحة الجميع، وذلك من خلال تكثيف الأعمال في هذه الفترة من إجازة عيد الأضحى المبارك.
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