شكرا لقرائتكم خبر عن حريق محدود بمستشفى «الجفر».. ولا إصابات والان نبدء بالتفاصيل

أكدت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الأحساء، نشوب حريق محدود، صباح أمس الثلاثاء، في مستودع المستلزمات الطبية بمستشفى الجفر العام.

وفور نشوب الحريق، باشرت فرق الدفاع المدني، وإدارة الطوارئ والكوارث، والنقل الإسعافي، الموقع، حسب خطة الطوارئ المعتمدة، وتمت السيطرة على الحريق، دون وجود أي إصابات.

وأشارت صحة الأحساء إلى أن الخدمات الصحية المقدمة في أقسام المستشفى لم تتأثر، ويتم تقديمها كما هو معتاد، وجار التحقيق من قبل الجهات المعنية لمعرفة مسببات الحريق.