، تضرُّر إحدى السفن التابعة لقوات "يونيفيل" الدولية بسبب انفجار مرفأ بيروت ،

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تضرَّرت إحدى السفن التابعة لقوات (يونيفيل) البحرية الدولية العاملة في الجنوب اللبناني التي كانت راسية في مرفأ بيروت خلال تعرُّضه للانفجار الهائل؛ ما أدى إلى إصابة عدد من أفراد قوات حفظ السلام التابعة للبحرية، بعضهم إصاباتهم خطيرة.
وفي التفاصيل، أشار الناطق الرسمي باسم القوات الدولية العاملة في الجنوب اللبناني أندريا تيننتي في بيان إلى أن القوات قامت بنقل المصابين من القوات إلى أقرب المستشفيات لتلقي العلاج الطبي. كما تقوم حاليًا بتقييم الوضع، بما في ذلك حجم الأثر على أفراد القوة.
وأكد رئيس بعثة (يونيفيل) ستيفانو ديل كول وقوف البعثة الدولية مع حكومة وشعب لبنان خلال هذه الفترة العصيبة، واستعدادها لتقديم المساعدة والدعم.انفجار بيروت
تضرُّر إحدى السفن التابعة لقوات "يونيفيل" الدولية بسبب انفجار مرفأ بيروتوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-08-05
تضرَّرت إحدى السفن التابعة لقوات (يونيفيل) البحرية الدولية العاملة في الجنوب اللبناني التي كانت راسية في مرفأ بيروت خلال تعرُّضه للانفجار الهائل؛ ما أدى إلى إصابة عدد من أفراد قوات حفظ السلام التابعة للبحرية، بعضهم إصاباتهم خطيرة.
وفي التفاصيل، أشار الناطق الرسمي باسم القوات الدولية العاملة في الجنوب اللبناني أندريا تيننتي في بيان إلى أن القوات قامت بنقل المصابين من القوات إلى أقرب المستشفيات لتلقي العلاج الطبي. كما تقوم حاليًا بتقييم الوضع، بما في ذلك حجم الأثر على أفراد القوة.
وأكد رئيس بعثة (يونيفيل) ستيفانو ديل كول وقوف البعثة الدولية مع حكومة وشعب لبنان خلال هذه الفترة العصيبة، واستعدادها لتقديم المساعدة والدعم.
05 أغسطس 2020 - 15 ذو الحجة 1441
01:26 AM
نتج من ذلك إصابة عدد من أفراد قوات حفظ السلام.. وبينهم إصابات خطيرة
تضرَّرت إحدى السفن التابعة لقوات (يونيفيل) البحرية الدولية العاملة في الجنوب اللبناني التي كانت راسية في مرفأ بيروت خلال تعرُّضه للانفجار الهائل؛ ما أدى إلى إصابة عدد من أفراد قوات حفظ السلام التابعة للبحرية، بعضهم إصاباتهم خطيرة.
وفي التفاصيل، أشار الناطق الرسمي باسم القوات الدولية العاملة في الجنوب اللبناني أندريا تيننتي في بيان إلى أن القوات قامت بنقل المصابين من القوات إلى أقرب المستشفيات لتلقي العلاج الطبي. كما تقوم حاليًا بتقييم الوضع، بما في ذلك حجم الأثر على أفراد القوة.
وأكد رئيس بعثة (يونيفيل) ستيفانو ديل كول وقوف البعثة الدولية مع حكومة وشعب لبنان خلال هذه الفترة العصيبة، واستعدادها لتقديم المساعدة والدعم.
، تضرُّر إحدى السفن التابعة لقوات "يونيفيل" الدولية بسبب انفجار مرفأ بيروت ،
المصدر : الخليج 365
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