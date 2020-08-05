، "الصحة اللبنانية" تطالب بإخلاء الأسرَّة لصالح الحالات الطارئة من جرحى الانفجار ،

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طالبت وزارة الصحة اللبنانية المستشفيات عمومًا بتطبيق الطوارئ الطبية، وإخلاء الأسرّة من الحالات الباردة والمتوسطة. فيما تداعت الهيئات الصحية في مدينة صيدا لنجدة العاصمة بيروت بعد أن امتلأت مستشفياتها.
وتفصيلاً، كانت الوكالة الوطنية اللبنانية الرسمية للإعلام قد نشرت بيانًا لوزارة الصحة العامة، طالبت فيه المستشفيات عمومًا بتطبيق خطة الطوارئ الطبية لناحية إخلاء أسرّة الحالات الباردة والمتوسطة لصالح الحالات الطارئة، واعتماد الإجراءات الوقائية اللازمة.
ولفتت الوكالة الانتباه إلى تداعي مدينة صيدا بهيئاتها الصحية والمدنية لنجدة العاصمة بيروت في المصاب الجلل الذي أصابها، وذلك من خلال الدعوات التي وُجهت للتبرع بالدم للمصابين والجرحى؛ إذ توافد الصيداويون للتبرع بالدم في مراكز المدينة لنقل الدم التابع للصليب الأحمر اللبناني في صيدا، فيما توجهت فرق طبية من أطباء ومسعفين لبنانيين وفلسطينيين للمساعدة في إسعاف الجرحى والمصابين في مستشفيات بيروت.
وأوضحت أن عددًا من المستشفيات في صيدا استقبلت عددًا من جرحى انفجار بيروت، نُقلوا إليها بعدما امتلأت مستشفيات بيروت.انفجار بيروت
"الصحة اللبنانية" تطالب بإخلاء الأسرَّة لصالح الحالات الطارئة من جرحى الانفجاروكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-08-05
طالبت وزارة الصحة اللبنانية المستشفيات عمومًا بتطبيق الطوارئ الطبية، وإخلاء الأسرّة من الحالات الباردة والمتوسطة. فيما تداعت الهيئات الصحية في مدينة صيدا لنجدة العاصمة بيروت بعد أن امتلأت مستشفياتها.
وتفصيلاً، كانت الوكالة الوطنية اللبنانية الرسمية للإعلام قد نشرت بيانًا لوزارة الصحة العامة، طالبت فيه المستشفيات عمومًا بتطبيق خطة الطوارئ الطبية لناحية إخلاء أسرّة الحالات الباردة والمتوسطة لصالح الحالات الطارئة، واعتماد الإجراءات الوقائية اللازمة.
ولفتت الوكالة الانتباه إلى تداعي مدينة صيدا بهيئاتها الصحية والمدنية لنجدة العاصمة بيروت في المصاب الجلل الذي أصابها، وذلك من خلال الدعوات التي وُجهت للتبرع بالدم للمصابين والجرحى؛ إذ توافد الصيداويون للتبرع بالدم في مراكز المدينة لنقل الدم التابع للصليب الأحمر اللبناني في صيدا، فيما توجهت فرق طبية من أطباء ومسعفين لبنانيين وفلسطينيين للمساعدة في إسعاف الجرحى والمصابين في مستشفيات بيروت.
وأوضحت أن عددًا من المستشفيات في صيدا استقبلت عددًا من جرحى انفجار بيروت، نُقلوا إليها بعدما امتلأت مستشفيات بيروت.
05 أغسطس 2020 - 15 ذو الحجة 1441
12:58 AM
05 أغسطس 2020 - 15 ذو الحجة 1441
02:34 AM
الهيئات الصحية والمدنية بصيدا استنفرت لاستقبال المصابين.. ودعوات للتبرع بالدم
طالبت وزارة الصحة اللبنانية المستشفيات عمومًا بتطبيق الطوارئ الطبية، وإخلاء الأسرّة من الحالات الباردة والمتوسطة. فيما تداعت الهيئات الصحية في مدينة صيدا لنجدة العاصمة بيروت بعد أن امتلأت مستشفياتها.
وتفصيلاً، كانت الوكالة الوطنية اللبنانية الرسمية للإعلام قد نشرت بيانًا لوزارة الصحة العامة، طالبت فيه المستشفيات عمومًا بتطبيق خطة الطوارئ الطبية لناحية إخلاء أسرّة الحالات الباردة والمتوسطة لصالح الحالات الطارئة، واعتماد الإجراءات الوقائية اللازمة.
ولفتت الوكالة الانتباه إلى تداعي مدينة صيدا بهيئاتها الصحية والمدنية لنجدة العاصمة بيروت في المصاب الجلل الذي أصابها، وذلك من خلال الدعوات التي وُجهت للتبرع بالدم للمصابين والجرحى؛ إذ توافد الصيداويون للتبرع بالدم في مراكز المدينة لنقل الدم التابع للصليب الأحمر اللبناني في صيدا، فيما توجهت فرق طبية من أطباء ومسعفين لبنانيين وفلسطينيين للمساعدة في إسعاف الجرحى والمصابين في مستشفيات بيروت.
وأوضحت أن عددًا من المستشفيات في صيدا استقبلت عددًا من جرحى انفجار بيروت، نُقلوا إليها بعدما امتلأت مستشفيات بيروت.
، "الصحة اللبنانية" تطالب بإخلاء الأسرَّة لصالح الحالات الطارئة من جرحى الانفجار ،
المصدر : الخليج 365
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