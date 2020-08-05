، الهلال والنصر "تكون أو لا تكون".. والوحدة في رحلة البحث عن "المقعد الآسيوي" ،

- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
تختتم مساء اليوم الأربعاء منافسات الجولة 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم (جولة عيدنا عيدين .. بمناسبة شفاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان - حفظه الله)، بثلاث مواجهات تشكل "منعطف طرق" دون حضور جماهيري بسبب جائحة كورونا، على أرض ملعب الملك فهد الدولي بالرياض "ديربي الرياض" يلتقي النصر "حامل اللقب" مع نظيره الهلال "المتصدر".
يسعى النصر لتكرار تفوقه على الهلال بعد فوزه في الدور الأول 2-1 والإبقاء على حظوظه في المحافظة على لقبه، إذ يملك 45 نقطة بفارق 6 نقاط عن الهلال.
ويشكل لقاء اليوم منعطفًا خطرًا للفريقين، فربما تحدد نتيجة اللقاء مسار البطولة، ففي حال فوز النصر سيقلص الفارق إلى 3 نقاط وبالتالي استمرار السباق بين الفريقين حتى الجولات الأخيرة.
فِي المقابل يسعى الهلال للفوز للابتعاد في الصدارة وتوسيع الفارق إلى 9 نقاط في حال فوزه و7 في حال تعادله.
وعلى أرض ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بالشرائع في مكة المكرمة يستضيف الوحدة (39 نقطة) نظيره الشباب (31 نقطة).
يسعى الوحدة لكسب المباراة للمنافسة بقوة على المركز الثالث المؤهل لدوري أبطال آسيا الموسم المقبل.
فِي المقابل يدخل الشباب اللقاء وهو في المركز التاسع ويسعى بدوره كذلك للفوز للتقدم في سلم الترتيب.
وعلى أرض ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية بالأحساء يلتقي العدالة نظيره الاتفاق.
يحتل العدالة المركز 16 والأخير برصيد 17 نقطة ويأمل أن تكون المباراة بداية رحلة البقاء على الرغم من صعوبة موقفه.
فِي المقابل يدخل الاتفاق اللقاء برصيد 29 نقطة في المركز العاشر.
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الهلال النصر الدوري السعودي للمحترفين
05 أغسطس 2020 - 15 ذو الحجة 1441 01:23 AM
بمناسبة شفاء خادم الحرمين .. في ختام جولة (عيدنا عيدين) خلف الأبواب المؤصدةالهلال والنصر "تكون أو لا تكون".. والوحدة في رحلة البحث عن "المقعد الآسيوي"
تختتم مساء اليوم الأربعاء منافسات الجولة 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم (جولة عيدنا عيدين .. بمناسبة شفاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان - حفظه الله)، بثلاث مواجهات تشكل "منعطف طرق" دون حضور جماهيري بسبب جائحة كورونا، على أرض ملعب الملك فهد الدولي بالرياض "ديربي الرياض" يلتقي النصر "حامل اللقب" مع نظيره الهلال "المتصدر".
يسعى النصر لتكرار تفوقه على الهلال بعد فوزه في الدور الأول 2-1 والإبقاء على حظوظه في المحافظة على لقبه، إذ يملك 45 نقطة بفارق 6 نقاط عن الهلال.
ويشكل لقاء اليوم منعطفًا خطرًا للفريقين، فربما تحدد نتيجة اللقاء مسار البطولة، ففي حال فوز النصر سيقلص الفارق إلى 3 نقاط وبالتالي استمرار السباق بين الفريقين حتى الجولات الأخيرة.
فِي المقابل يسعى الهلال للفوز للابتعاد في الصدارة وتوسيع الفارق إلى 9 نقاط في حال فوزه و7 في حال تعادله.
وعلى أرض ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بالشرائع في مكة المكرمة يستضيف الوحدة (39 نقطة) نظيره الشباب (31 نقطة).
يسعى الوحدة لكسب المباراة للمنافسة بقوة على المركز الثالث المؤهل لدوري أبطال آسيا الموسم المقبل.
فِي المقابل يدخل الشباب اللقاء وهو في المركز التاسع ويسعى بدوره كذلك للفوز للتقدم في سلم الترتيب.
وعلى أرض ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية بالأحساء يلتقي العدالة نظيره الاتفاق.
يحتل العدالة المركز 16 والأخير برصيد 17 نقطة ويأمل أن تكون المباراة بداية رحلة البقاء على الرغم من صعوبة موقفه.
فِي المقابل يدخل الاتفاق اللقاء برصيد 29 نقطة في المركز العاشر.
، الهلال والنصر "تكون أو لا تكون".. والوحدة في رحلة البحث عن "المقعد الآسيوي" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر الهلال والنصر "تكون أو لا تكون".. والوحدة في رحلة البحث عن "المقعد الآسيوي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.