تحذير من الأحوال المدنية: لا ترهنوا بطاقة الهوية الوطنية لأي جهة

حذّرت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، من رهن أو فقدان الهوية الوطنية، مشيرة إلى أنَّ فقدانها يعرض للمساءلة القانونية.

وقال الحساب الرسمي لوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية عبر موقع «تويتر»: «بطاقة الهوية الوطنية وثيقة رسمية نصت الأنظمة على منع رهنها لأي جهة، فلا ترهنها حتى لا تتعرض للمساءلة القانونية».

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