«حساب المواطن» يعيد التذكير بخطوات الاعتراض على عدم الأهلية

حدد برنامج حساب المواطن خطوات الاعتراض على قرار عدم الأهلية، وذلك ردًّا على استفسار أحد المواطنين مفاده: « من فترة طويلة قدمت اعتراض وارفق عقد الإلكتروني تمّت الموافقة على العقد لكن دراسة الأهلية يجيني غير مؤهل طلب التظلم رقم 1230187 ويش السبب؟»

وأجاب «البرنامج» عبر حساب خدمة المستفيدين بموقع «تويتر» قائلًا: «أهلًا بك، يمكنك معرفة حالة الاعتراض عن طريق حسابك ( دراسة الأهلية، اعتراضات الأهلية السابقة)، ولابدَّ من الموافقة على الاعتراض ليتم دراسة اهليتك مرة أخرى، نسعد بخدمتك».

ويصرف الدعم لرب الأسرة بحسب إجمال دخل الأسرة وعدد أفراد الأسرة وأعمارهم إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا، وللفرد المستقل بناءً على مجموع دخله.