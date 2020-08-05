السعودية وقيادات عربية ودولية تعزي في ضحايا انفجار بيروت

أعرب عدد من قادة وزعماء العالم عن حزنهم وتعازيهم للشعب اللبناني، كما أعربوا عن مواساتهم لأسر المصابين والضحايا الذين سقطوا في الانفجار الذي هزَّ العاصمة اللبنانية، بيروت، تحديدًا، في مرفأ بيروت، وأسفر عن 30 قتيلًا، ونحو 3000 مصاب، فضلًا عن أضرار مادية كبيرة.

قادة العالم يعربون عن تعازيهم

وأعربت السفارة السعودية في بيروت، اليوم الثلاثاء، عن تعازيها لعائلات ضحايا التفجير وأكدت عدم وجود إصابات في صفوف السعوديين.

كما أعرب الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، عبر حسابه الموثق بموقع التغريدات القصيرة «تويتر»، عن تعازيه، وقال «خالص التعازي والمواساة لأشقائنا في لبنان حكومة وشعبا، جراء حادث الانفجار الأليم الذي وقع اليوم بالعاصمة اللبنانية #بيروت، داعيًا المولى عز وجل بالشفاء العاجل للجرحى وأن يلهم أسر الضحايا الصبر والسلوان».

وعلق حاكم إمارة دبي ورئيس وزراء دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على الحادث عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، قائلًا: «تعازينا لأهلنا في لبنان الحبيبة.. اللهم ارحم من انتقلوا إليك.. اللهم الطف بأهلها.. اللهم ألهم شعب لبنان الصبر والسلوان..».

وعبر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عبر حسابه الرسمي بـ«تويتر» عن تضامنه الأخوي مع اللبنانيين بعد الانفجار الذي أودى بحياة العديد من الضحايا والأضرار مساء اليوم في بيروت، مشيرًا إلى أن فرنسا تقف إلى جانب لبنان دائما، وأكد أنه يتم تسليم المساعدات والموارد الفرنسية إلى الحكومة اللبنانية.

انفجار بيروت

وتشير تقارير أولية، إلى أن حريقًا ضخمًا اندلع في أحد العنابر بالقرب من مخازن القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي.

وذكرت التقارير الرسمية إصابة العديد من المواطنين بجروح، ونقلهم إلى المستشفيات، وأظهرت مقاطع الفيديو التي نشرها لبنانيون على وسائل التواصل الاجتماعي، لحظة الانفجار الضخم، وتصاعد سحابة دائرية بيضاء وأعمدة الدخان من مكان الموقع؛ ما أدى إلى إثارة حالة من الذعر مع اهتزاز الأرض في المناطق المحيطة به.

وفيما عبرت منظمة التعاون الإسلامي عن تضامنها الكامل مع الشعب اللبناني جراء انفجار مرفأ بيروت، فقد قدم الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، صادق مواساته وتعازيه للشعب اللبناني في ضحايا الانفجار الذي وقع اليوم بيروت، مؤكدًا وقوف مجلس التعاون مع الشعب اللبناني في هذه اللحظات العصيبة، متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل.

وأعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عن خالص تعازيه للبنان واللبنانيين إثر سقوط ضحايا ومصابين جراء التفجيرات المروعة، التي هزّت العاصمة اللبنانية بيروت اليوم، مُتمنيًا سرعة الشفاء للجرحى والمصابين، وأكد أبو الغيط أهمية سرعة استجلاء الحقيقة في شأن المسؤولية عن وقوع التفجيرات والمُتسببين فيها التي من شأنها بكل أسف مفاقمة تعقيدات الوضع اللبناني، ورفع مستوى خطورة الأزمة المُركبة التي تمر بها هذا البلد منذ فترة.

ونعى شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، ضحايا الانفجار الذي شهدته العاصمة بيروت اليوم، داعياً للبنان بالاستقرار والأمان، وقال على حساباته الرسمية بموقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر: قلوبنا مع لبنان، هذا البلد العزيز على كل عربي، خالص التعازي وصادق المواساة لإخواننا في لبنان، وندعو الله أن يشفي المصابين، داعياً الله عز وجل أن يرزق أهله وولاة أمره البصيرة ويوفقهم للخروج من أزماته والعبور به إلى بر الأمان.

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وأعرب رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، عن تضامن البرلمان العربي مع الشعب اللبناني والوقوف معه فى هذه اللحظات الصعبة التى يمر بها جراء حادث انفجار مرفأ بيروت، وتقدم الدكتور مشعل السُّلمي فى بيان اليوم، باسم البرلمان العربي بالتعازي للشعب اللبناني ولأسر الضحايا في حادث انفجار مرفأ بيروت، سائلاً الله عز وجل أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل وأن يحفظ لبنان وشعبه الشقيق من كل مكروه.

وأكدت الكويت وقوفها وتضامنها التأمين مع لبنان بمواجهة آثار الانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت البحري في وقت سابق اليوم الثلاثاء، وقالت وزارة الخارجية إن «دولة الكويت تابعت ببالغ الأسى والألم الانفجار الضخم الذي وقع بعد ظهر اليوم في العاصمة اللبنانية بيروت، وأدى إلى مقتل وجرح العشرات، إضافة إلى خسائر مادية جسيمة».

وأكدت «دعم دولة الكويت للشقيقة لبنان في مواجهة آثار هذا الحادث الأليم، وتجاوز تداعياته، ووقوفها التام إلى جانب الأشقاء في لبنان بما يحفظ أمنهم واستقرارهم»، وأعربت عن «خالص التعازي وصادق المواساة إلى أسر الضحايا»، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

بدورها، أعربت وزارة خارجية البحرين عن بالغ الأسى والأسف للانفجار المروع الذي وقع اليوم في مخزن قرب مرفأ بيروت، مما أدّى إلى مقتل وإصابة عدد كبير من المدنيين، ووقوع أضرار كبيرة في ضواحي مدينة بيروت، وأكدت تضامن مملكة البحرين مع الشعب اللبناني في هذا المصاب الجلل، معربةً عن خالص التعازي والمواساة لذوي الضحايا وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

وتواصلت ردود الفعل الدوليّة المتضامنة مع لبنان بعد الانفجار الكبير الذي هزّ مرفأ بيروت اليوم، حيث أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها تتابع عن كثب التقارير عن انفجار في بيروت، وقالت: إنها مستعدة لتقديم كل المساعدة الممكنة، وقالت السفيرة الأمريكية في بيروت دوروثي شيا: شاهدت التفجير المريع في مرفأ بيروت، ونتعاطف مع الضحايا وعائلاتهم.

وعرض الاتحاد الأوروبي تقديم المساعدة على لبنان بعد انفجار بيروت، كما أعرب وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، عن تضامن بلاده مع الشعب اللبناني، معلنًا عن استعداد بريطانيا لتقديم المساعدة والدعم .

وبعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برقية تعزية للرئيس ميشال عون بضحايا انفجار مرفأ بيروت.

وجاء في برقية التعزية التي نشر نصها المكتب الصحفي للكرملين، أن روسيا تشاطر الشعب اللبناني حزنه. وأرجو نقل كلمات المواساة إلى أهالي الضحايا وتمنياتنا الشفاء العاجل لجميع المصابين .

وأعربت الحكومة الأردنية، عن وقوفها مع لبنان في أعقاب الانفجار الذي شهدته العاصمة بيروت اليوم، وأكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم خلال اتصال هاتفي مع نظيره اللبناني شربل وهبة، استعداد بلاده لتقديم أي مساعدة يحتاجها لبنان في التعامل مع تداعيات الانفجار المأساوي في مرفأ بيروت، ونقل الوزير الأردني تعازي بلاده ومواساتها بضحايا الانفجار الأليم، معرباً عن التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

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