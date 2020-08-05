صاعقة رعدية تصيب مقيما في نجران

باشرت فرق الدفاع المدني في نجران مساء الثلاثاء بلاغاً عن إصابة مقيم من الجنسية الباكستانية وذلك في منتزه الملك فهد بسقام، وتم تقديم الإسعافات الأولية له بالموقع ونقله عن طريق الهلال الأحمر للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، حسب المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني في نجران الرائد عبدالخالق بن علي القحطاني.
وفرضت فرق الدفاع المدني طوقا احترازيا على الموقع والتأكد من عدم وجود أي مسببات أو أضرار أخرى فيه، وتشير معلومات التحقيق والمعاينة الميدانية إلى أن إصابة المقيم نجمت عن صاعقة رعدية.
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