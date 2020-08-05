السعودية اليوم / مصر تسجل 112 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و24 حالة وفاة



القاهرة 14 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 4 أغسطس 2020 م واس

سجلت مصر 112 حالة إيجابية جديدة لفيروس

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي العدد الذي سُجل في مصر بفيروس كورونا المستجد 94752 حالة، من ضمنهم 45569 حالةً شفاء، و 4912 حالة وفاة.

// انتهى //

01:11ت م

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القاهرة 14 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 4 أغسطس 2020 م واسسجلت مصر 112 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا المستجد و 24 حالة وفاة، وتعافي 1503 أشخاص ليبلغ إجمالي المتعافين من الفيروس 45569 حالةً.وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي العدد الذي سُجل في مصر بفيروس كورونا المستجد 94752 حالة، من ضمنهم 45569 حالةً شفاء، و 4912 حالة وفاة.// انتهى //01:11ت م0206

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