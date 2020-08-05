السعودية اليوم / تحطم طائرة شحن كينية جنوبي الصومال



مقديشو 14 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 4 أغسطس 2020 م واس

تحطمت طائرة شحن عسكرية كينية اليوم بإقليم "جوبا السفلى" جنوبي الصومال.

وأضافت مصادر محلية صومالية أن تحطم الطائرة الكينية أسفر عن مصرع قائدها وإصابة اثنين من طاقمها.

وأشارت إلى أن الطائرة تحطمت لحظة إقلاعها من مطار مدينة "طوبلي" قرب الحدود الكينية جراء عطل أصاب محركها، واحترقت بالكامل قبل أن تتمكن فرق الإطفاء من إخماد الحريق.

وكانت الطائرة كانت قد حطت بالمطار ذاته قبل ساعتين من تحطمها، وهي تحمل إمدادات عسكرية للقوات الكينية الموجودة بالإقليم، ضمن قوات حفظ السلام الأممية.

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