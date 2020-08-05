

رام الله 14 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 4 أغسطس 2020 م واس

مددت السلطة الفلسطينية اليوم، حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية لثلاثين يوماً تبدأ من اليوم.

جاء ذلك في مرسوم رئاسي أصدره رئيس دولة فلسطين محمود عباس بتمديد حالة الطوارئ لمواجهة استمرار جائحة

// انتهى //

23:40ت م

0182



رام الله 14 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 4 أغسطس 2020 م واسمددت السلطة الفلسطينية اليوم، حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية لثلاثين يوماً تبدأ من اليوم.جاء ذلك في مرسوم رئاسي أصدره رئيس دولة فلسطين محمود عباس بتمديد حالة الطوارئ لمواجهة استمرار جائحة كورونا لمدة ثلاثين يوماً تبدأ من اليوم.// انتهى //23:40ت م0182

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تمديد حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية لثلاثين يوماً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.