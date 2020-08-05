السعودية اليوم / مالي تسجل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد



باماكو 14 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 4 أغسطس 2020 م واس

سجلت مالي خلال الساعات الـ24 الماضية إصابتين جديدتين بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة في مالي اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس ارتفع إلى 2543 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 124.

وكانت جمهورية مالي قد أعادت الأسبوع الماضي فتح مجالها الجوي أمام حركة الطيران بعد ثلاثة أشهر من الحظر ضمن مرحلة للتعايش مع الوباء.

// انتهى //

23:25ت م

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باماكو 14 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 4 أغسطس 2020 م واسسجلت مالي خلال الساعات الـ24 الماضية إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).وأوضحت وزارة الصحة في مالي اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس ارتفع إلى 2543 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 124.وكانت جمهورية مالي قد أعادت الأسبوع الماضي فتح مجالها الجوي أمام حركة الطيران بعد ثلاثة أشهر من الحظر ضمن مرحلة للتعايش مع الوباء.// انتهى //23:25ت م0174

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